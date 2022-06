Volkswagen abre “hub” tecnológico em Matosinhos e quer recrutar mais de 150 pessoas

A multinacional alemã Volkswagen Financial Services escolheu o Lionesa Business Hub, em Matosinhos, para instalar o seu "primeiro ‘hub’ tecnológico na Europa", que tem inauguração marcada para a próxima terça-feira, 28 de junho.

"Porto Application Center é o nome escolhido pela gigante alemã e tem como objetivo contratar mais de 150 pessoas na área das Tecnologias de Informação, Engenharia e Gestão até ao final de 2023", avança a empresa, em comunicado.

Leia Também Volkswagen Financial Services instala-se em Matosinhos e quer recrutar 130 pessoas

"Uma grande oportunidade para jovens e seniores da área que pretendam escalar a sua carreira e fazer parte de projetos internacionalmente reconhecidos", enfatiza o Porto Application Center by Volkswagen Financial Services (PAC by VWFS), que ocupa cerca de 1.100 metros quadrados do centro empresarial Lionesa.

"A nossa empresa está a passar por uma profunda transformação à medida que mudamos para um mundo totalmente digital e o PAC by VWFS é um dos nossos investimentos para o futuro. O PAC by VWFS assume a responsabilidade por uma parte essencial da nossa tecnologia. Sentimos que a zona do Porto apresentou uma excelente oportunidade para nos instalarmos num local com uma forte força de trabalho digital", explicou recentemente Francis Dupuis e Rene Theuns, do PAC by VWFS, em comunicado.

Os responsáveis do grupo alemão consideram que "esta é uma oportunidade para obter uma experiência de alto valor", uma vez que "o PAC by VWFS trabalha com várias organizações a nível internacional, o que do ponto de vista de carreira, é gratificante para os colaboradores pela notoriedade que podem alcançar".

"Além disso, somos uma equipa de alta energia e vanguardista, que emprega formas modernas de trabalho e oferece uma perspetiva de progressão na carreira. Queremos que as pessoas aprendam connosco e contribuam para uma empresa com impacto global", concluíam Francis Dupuis e Rene Theuns.