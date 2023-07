Volume de negócios na indústria abrandou 1,7% em maio

Leia Também Volume de negócios na indústria abrandou 4,3% em abril

O índice de volume de negócios na indústria registou uma diminuição homóloga de 1,7% em maio, após ter diminuído 4,5% no mês anterior, indicam dados divulgados, esta segunda-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Excluindo o agrupamento de energia, as vendas na indústria aumentaram 0,6%, após uma redução de 2% em abril.O índice do mercado interno sofreu uma diminuição de 1,4% (contra -5,7% no mês anterior), enquanto o do mercado externo recuou 2,2% (contra 2,2% no mês anterior).Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas apresentaram variações homólogas de 0,8%, 8,4% e 1,2%, respetivamente (0,9%, 7,5% e -1,2% em abril).