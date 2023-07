Leia Também Volume de negócios na indústria abrandou 1,7% em maio

O volume de negócios nos serviços aumentou 7,6% em maio, em termos nominais (que não excluem os efeitos da inflação), face a igual período do ano passado. A taxa foi superior em duas décimas à observada no mês anterior, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta terça-feira. INE indica que "todas as secções contribuíram de forma positiva para a variação do índice total", destacando-se as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, que tiveram um crescimento homólogo de 26,1% em maio e deram o maior contributo para a variação positiva agregada do índice (1,8 pontos percentuais).O volume de negócios do comércio por grosso e a reparação de veículos automóveis e motociclos aumentou 2,8%, contribuindo em 1,3 pontos percentuais para a variação do índice total. Já os transportes e armazenagem viram o volume de negócios subir 11,8% e contribuir em 1,6 pontos percentuais para o índice.Em termos mensais, o índice de volume de negócios registou uma subida de 2,7% em maio, o que compara com os -0,8% de abril. Já o índice de volume de negócios não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário "passou de uma variação de 3,9% em abril para 7,5% em maio".Quanto ao emprego, verificou-se que, em maio, o índice ajustado de efeitos de calendário aumentou 4% face ao ano passado. Já as remunerações subiram 11,5% e as horas trabalhadas aumentaram 2,7%.