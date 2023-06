Volume de negócios na indústria abrandou 4,3% em abril

O índice de volume de negócios na indústria registou uma diminuição homóloga de 4,3% em abril, após um crescimento de 3,9% no mês anterior.

Os dados foram divulgados esta sexta-feira pela Instituto Nacional de Estatística (INE), que refere que o facto de o mês em causa ter tido menos um dia útil que o mês homólogo e menos cinco que março, pode ter influenciado a variação da atividade na indústria.

"O Índice de Volume de Negócios na Indústria apresentou uma diminuição homóloga nominal de 4,3% em abril, o que representa um decréscimo de 8,2 pontos percentuais (p.p.) face a março", refere o INE.O INE destaca que, excluindo o agrupamento de energia, as vendas na indústria recuaram 1,7% em abril, contra um crescimento de 8,9% em março.O índice relativo ao mercado nacional fixou-se em -5,5%, enquanto no mercado externo o valor foi negativo em 2,5%, contra, respetivamente -0,5% e 10,3% em março.O índice de vendas para o mercado nacional "acentuou a redução homóloga em 5,0 pontos percentuais", fixando-se em -5,5% em abril, tendo contribuído com -3,2 pontos percentuais para a variação do índice total -- contra -0,3 p.p. em março.Já as vendas para o mercado externo "diminuíram 2,5% em abril, após o crescimento de 10,3% em março, originando um contributo de -1,0 p.p. (4,2 p.p. no mês anterior)", refere o INE.Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas apresentaram variações homólogas de 1,0%, 7,1% e -1,4%, contra 1,2%, 7,8% e 4,6% em março, respetivamente.