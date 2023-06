Preços da produção industrial caem na UE à boleia da energia

Leia Também Produção industrial agrava queda em abril devido sobretudo à energia

Os preços da produção industrial tiveram em abril uma redução de 3,2% na Zona Euro e de 2,9% na União Europeia (UE) comparando com o mês anterior, de acordo com os dados do Eurostat divulgados esta segunda-feira. Em março, os preços já tinham caído 1,3% nos dois casos, face a fevereiro.Por segmento, ainda na comparação com o mês anterior, há um decréscimo de 10,1% no setor da energia e de 0,6% nos consumos intermédios. Em direção contrária, os preços aumentaram 0,2% nos bens de consumo duradouros, 0,3% nos não duradouros e 0,4% nos bens de capital.Excluindo a energia, que é um elemento que condiciona fortemente os preços da indústria, os valores baixariam apenas 0,1%.Os números são, no entanto, bem diferentes na comparação homóloga. Face a abril do ano passado, há um aumento de 1% no espaço da moeda única e de 2,3% no conjunto dos 27.