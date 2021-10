Volume de negócios nas empresas caiu quase 10% em 2020

As empresas não financeiras registaram um decréscimo do volume de negócios de 9,6% no ano passado, de acordo com o INE (Instituto Nacional de Estatística).Em termos de valor acrescentado bruto (VAB), a queda foi ligeiramente superior a esse patamar (10,1%). No ano anterior, as variações tinham sido de +4% no volume de negócios e de +5,8% no VAB.O pessoal ao serviço, os gastos com o pessoal e o excedente bruto de exploração (EBE) diminuíram 0,5%, 1,7% e 18,1%, respetivamente.Por atividade económica, foi no alojamento e restauração que se verificou a maior descida no VAB (-47,4% face a 2019), enquanto o setor da Informação e comunicação registou o único crescimento no conjunto das empresas não financeiras (+10,4% comparativamente a 2019).As sociedades não financeiras de grande dimensão registaram decréscimos mais significativos nos principais indicadores económicos (-13,2% no VAB e -13,3% no volume de negócios) que as de pequena e média dimensão (-8,6% e -7,4%, respetivamente).Em 2020, existiam em território nacional 26.267 sociedades com perfil exportador (menos 578 sociedades que em 2019), correspondendo a 5,9% do total das sociedades não financeiras em Portugal. Estas sociedades empregavam 22,7% do total do pessoal ao serviço, foram responsáveis por 33% do volume de negócios e geraram 32,1% do VAB.