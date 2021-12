Setor dos serviços retomou nível pré-pandemia em outubro

Leia Também O Caraças com falta de pessoal à venda por 2,7 milhões

Leia Também Volume de negócios nas empresas caiu quase 10% em 2020

Leia Também Plataforma do IVAucher pode vir a ser usada noutros setores

Pela primeira vez desde início da pandemia o índice de volume de negócios nos serviços tocou os níveis pré-covid. O indicador calculado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) registou em outubro um valor superior em 1,4% ao mesmo mês de 2019.O índice cresceu 15,7% face a outubro de 2020, variação que na explicação dos técnicos do INE "reflete em larga medida um efeito de base, dado que a comparação incide em meses de 2020 ainda afetados pela pandemia".A evolução em cadeia (face a setembro de 2021) foi de 2,9%. O crescimento, explica o INE, foi motivado pela "recuperação das atividades de Transportes e de Alojamento e restauração"O INE escreve que todos os subsetores dos Serviços contribuíram positivamente para a variação do índice total, com destaque para o comércio por grosso que aumentou 16,2%. Já o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos continuou a diminuir (caiu 5,3%), tendência que já dura desde julho.Os transportes e armazenagem, cresceram 33,1%., muito à boleia dos "Transportes aéreos, que continuaram o processo de recuperação, registando uma taxa de variação homóloga de 142,4%". Ainda assim, o índice deste subsetor é é 30,2% inferior ao de outubro de 2019.O alojamento, restauração e similares registou um aumento muito expressivo de 45,8%. De forma isolada, o alojamento cresceu quase 160% enquanto os restaurantes viram a atividade aumentar 29,4%.Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas no setor dos serviços registaram variações homólogas de 2,3%, 3,7% e 0,9%, respetivamente.