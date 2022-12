Volume de negócios nos serviços desacelera 16,9% em outubro, diz INE

Leia Também Volume de negócios nos serviços desacelerou para 21,8% em setembro







De acordo com os números divulgados esta terça-feira pelo Instututo Nacional de Estatística, o volume de negócios nos serviços caiu 16,9% em outubro face ao período homólogo, o que representa um abrandamento de 4,9 pontos percentuais face a setembro (21,8%).O mesmo índice, não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário, aumentou em termos homólogos 17,2% em outubro (22,3% no mês anterior).A variação mensal do índice total foi -0,7% em outubro (0,4% no período anterior), revela o INE.Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas registaram variações homólogas de 5,6%, 9,8% e 5,5%, respetivamente (5,8%, 9,8% e 6,1% em setembro).Face a setembro, os mesmos índices registaram variações mensais de 0,7% e 0,6% (variações de 0,7% e 1,2% no período homólogo), respetivamente.O segmento "Comércio por grosso" cresceu 14,4% (21,8% no período precedente) e o "Alojamento, restauração e similares" aumentou 19,9% (32,2% no período anterior) e contribuiu com 1,7 pontos percentuais para a variação do índice.O alojamento apresentou uma variação de 50,6% (78,3% no mês precedente) e a restauração e similares cresceu 11% (19,9% em setembro).Já os "Transportes e armazenagem" abrandaram 11,4 pontos percentuais face ao período anterior, para uma variação de 20%, destacando-se os transportes aéreos, diz o INE, que desaceleram para uma taxa de variação homóloga de 66,3%, (99,1% em setembro). Apesar deste abrandamento, o índice deste segmento continuou a registar níveis de atividade superiores (16,1%) aos valores observados em outubro de 2019.