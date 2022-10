Serviços avançam 25% e retomam níveis pré-pandemia pelo segundo mês

O volume de negócios nos serviços acelerou 1,4 pontos percentuais em agosto face ao observado em julho e uma variação homóloga de 25%, de acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Já o índice não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário aumentou 25,3% em agosto (22,3% no mês anterior).









Leia Também Volume de negócios nos serviços acelera para 23,7% em julho Todas as secções contribuíram positivamente para a variação do índice total, o INE destaca o alojamento, restauração e similares e os transportes e armazenagem, com crescimentos homólogos de 35,5% e 34,2%, respetivamente, situando-se em patamares superiores ao período pré-pandemia.

O instituto revela ainda que os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de 7,3%, 10,2% e 6,3%, respetivamente.

O instituto explica que "a atual conjuntura se encontra marcada por fortes aumentos de preços, o que seguramente está a influenciar as fortes taxas de crescimento dos serviços".Aliás, segundo indica o INE, "agosto de 2022 foi o segundo mês consecutivo em que todas as secções registaram patamares de atividade superiores a fevereiro de 2020, o último mês pré-pandemia".A variação mensal do índice foi 3,9% em agosto (1% no período anterior).