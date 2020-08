Vortal vendida à DOCU Nordic

A Vortal, empresa especializada em contratação pública eletrónica, foi vendida à DOCU Nordic, detida pelo fundo britânico Stirling Square Capital Partners, anunciou esta quarta-feira a Vallis Capital Partners.



A Vortal era detida pelo Fundo Vallis Sustainable Investments I, Netcorp, Pathena e MEO, não tendo o valor do negócio sido divulgado.





A DOCU Nordic é uma empresa líder nos países nórdicos no negócio de "marketing inteligence", tendo ainda presença na República Checa e Eslováquia.A atual equipa de gestão, liderada por Miguel Sobral, e integrando ainda Jorge Macara e Pedro Gomes, vai manter-se.Para o CEO da Vortal, esta aquisição será "uma oportunidade para conduzir a empresa ao próximo nível, combinando o crescimento orgânico através de uma proposta de valor ampliada e liderando a consolidação do mercado de ‘eTendering’ público na Europa".Citado no comunicado, Eduardo Rocha, CEO da Vallis, frisou que "o facto de esta transação ocorrer num período de incerteza global reforça ainda mais a confiança nos fundamentais do negócio sólidos da Vortal".A Vortal é uma empresa especializada em contratação eletrónica com escritórios em Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e América Latina e com mais de 350 mil clientes em todo o mundo, desde pequenos municípios a grandes empresas privadas, incluindo instituições financeiras.