W Resources investe 1,5 milhões de euros em mina na Régua

A britânica W Resources inicia, este mês, operações na mina que detém na Régua, depois de ter lançado novas estimativas sobre os recursos existentes na mina. Os custos estão estimados nos 1,5 milhões.





"As operações na mina vão começar em fevereiro", avança a W Resources, no comunicado publicado esta quarta-feira, 5 de fevereiro. A W Resources dedica-se à produção, exploração e desenvolvimento de tungsténio, e conta com um portefólio que abarca Espanha e Portugal.