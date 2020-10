Web Summit vai ser apenas online este ano

A quinta edição da Web Summit vai decorrer apenas online, sem qualquer evento presencial. A alteração aos planos foi comunicada esta quinta-feira pela organização da feira tecnológica, numa decisão que foi tomada perante a evolução da pandemia em Portugal.

"Lisboa continua a ser a casa da Web Summit, mas com o crescimento de surtos de covid-19 na Europa, temos de pensar no que é melhor para os portugueses e para os nossos participantes. A maneira mais segura e mais razoável de repetir a Web Summit é fazê-lo totalmente online em 2020", afirma o fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, num comunicado.





A organização planeava avançar com um evento híbrido (online e presencial) para a edição deste ano, que decorre entre 2 e 4 de dezembro. No entanto, acabou por decidir realizar uma feira totalmente digital após conversas com o Governo português e a Câmara Municipal de Lisboa, contando com mais de 100 mil participantes online.De acordo com o mesmo comunicado, a organização da Web Summit irá criar um novo canal exclusivo para Portugal. Este incluirá "entrevistas com centenas de CEO de startups portuguesas". Irá ainda, refere, explorar temas em torno da cultura do país, mas também da arte, história e setor do turismo."Esperamos receber novamente os participantes em Lisboa em 2021", remata o fundador do evento.(Notícia atualizada.)