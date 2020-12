Portugal está na "liga dos campeões da inovação", diz António Costa no arranque da Web Summit

Leia Também CML vai pagar os 3 milhões acordados com Web Summit

A organização planeava avançar com um evento híbrido (online e presencial) para a edição deste ano, que decorre entre 2 e 4 de dezembro. No entanto, acabou por decidir realizar uma feira totalmente digital após conversas com o Governo português e a Câmara Municipal de Lisboa, contando com mais de 100 mil participantes online e mais de 800 oradores.





investimento anual de 11 milhões de euros relativo à organização da Web Summit. Deste valor, três milhões de euros são investimento municipal e oito milhões são assegurados pelo Governo.



António Costa reconhece que esta edição da Web Summit "será diferente" devido à covid-19. No entanto, o primeiro-ministro garante que este ano não é só sobre a pandemia. É, diz, o ano em que Portugal "salta para a liga dos campeões da inovação"."Esta é uma Web Summit diferente", começou por dizer António Costa naquele que foi o arranque da cimeira tecnológica, esta quarta-feira, dando as boas vindas a Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit.De acordo com o primeiro-ministro, "2020 é um ano marcado pela pandemia da Covid. Mas não é só sobre a pandemia", refere, notando que "este é o ano em que Portugal salta para a liga de campeões da inovação".António Costa garante que este é o ano em que o país lançou "o plano de transição digital", em que, apesar da incerteza, atraiu 33 projetos de inovação e quando se registou um aumento de 14% no número de estudantes universitários em tecnologias de informação e engenharia.As declarações foram feitas no arranque da cimeira tecnológica, esta quarta-feira, num formato diferente daquele que estava inicialmente previsto.Apesar de ser um evento totalmente online, mantém-se o"não estamos juntos fisicamente em Lisboa", mas "o mais importante é que a Web Summit está on"."Mais do que nunca, precisamos de eventos como este", notou, referindo que um dos desafios passará por "mitigar o impacto social" da pandemia.