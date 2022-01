Worten vai mudar sede para World Trade Center de Lisboa

A Worten vai ser a primeira empresa a entrar no futuro World Trade Center Lisboa (WTC), edifício de escritórios que está a ser erguido no concelho de Oeiras e que deve estar concluído dentro de cinco meses.



O anúncio foi feito pelo FVC Group, responsável pela construção e promoção do empreendimento, num comunicado enviado, esta terça-feira, às redações, em que dá conta de que a empresa de retalho de eletrónica do grupo Sonae vai ocupar uma área de aproximadamente 6.000 metros quadrados para instalar a sua nova sede.





"O contributo destas empresas é fundamental para nos posicionarmos como um dos principais parques empresariais de Portugal, reconhecidos pela capacidade de atração e retenção de grandes organizações e talentos nacionais e internacionais", afirmou o COO do FVC Group, Vasco Fonseca, expressando "orgulho" por contar com a Worten no WTC.Já a Worten destaca que a instalação no WTC está intimamente ligada aos trabalhadores. "Cientes de que o local e o modelo de trabalho são, cada vez mais, variáveis importantes de atração e retenção de talento dentro das empresas, queremos, com a mudança para estes novos escritórios, proporcionar toda uma 'employee experience' inspiradora, que permita manter as pessoas motivadas, a trabalhar em equipa, com entusiasmo e utilizando as mais avançadas tecnologias, num ambiente agradável, colaborativo, saudável e sustentável", afirmou o CFO, Paulo Simões, citado na mesma nota.A JLL assessorou a Worten, enquanto a Worx representou o proprietário do imóvel, o FVC Group, naquela que é descrita como "uma das maiores operações de escritórios de 2021", mas sem que tenham sido revelados os valores do negócio.



"Este projeto é o culminar de um longo caminho da Worten na procura dos escritórios ideais, onde o principal objetivo foi a criação de uma nova sede moderna e funcional, focada na retenção e atração de novos talentos. Esta é uma das maiores transações de escritórios do ano, confirmando a reativação do mercado e apresentando-se como uma referência nas tendências que vão marcar o futuro da ocupação. O facto de este edifício vir a ter as certificações Leed Gold e Well Gold foi um fator especialmente valorizado pela Worten nesta decisão", disse a Head of Leasing Markets Advisory da JLL.





"O WTC Lisboa reúne todas as características para se tornar num empreendimento ícone do nosso mercado. A sua imagem institucional e condições de trabalho de última geração vieram claramente elevar o standard de qualidade dos edifícios de escritórios em Lisboa, conseguindo assim captar as mais importantes marcas, tais como a Worten", realçou, por seu turno, Bernardo Zammit e Vasconcelos, Head of Agency da Worx Real Estate Consultants.