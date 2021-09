Zomato vai partilhar dados de restaurantes portugueses com startups do setor

Leia Também Restaurantes Prego Gourmet entram em insolvência com dívidas a fornecedores e Novo Banco

A Zomato Portugal vai criar, em conjunto com a Startup Lisboa, um laboratório para startups da área da restauração, às quais dará acesso a dados e métricas dos cerca de 40 mil restaurantes e mais de um milhão de utilizadores registados na sua plataforma.Os elementos partilhados serão sobretudo tendências e dados macro, recolhidos pela tecnológica ao longo dos sete anos de permanência no país, e não informação individualizada de estabelecimentos ou utilizadores.O Zomato Lab foi apresentado esta terça-feira no Hub Creativo do Beato, em Lisboa, e ficará disponível para os projetos seleccionados para o "From Start to Table", o programa de aceleração para a restauração da Startup Lisboa, cuja quarta edição está previsto arrancar no final do próximo mês."A Zomato tem uma ligação histórica com o programa 'From Start to Table'. Participámos como mentores em edições anteriores e mantemos o contacto com os projetos participantes", explica ao Negócios, o responsável Nuno Fernandes. "Com o Zomato Lab, os empreendedores terão acesso a uma série de dados e conteúdos que lhes poderão ser muito úteis, por exeplo, para validar as suas ideias."Ao longo de oito semanas, os empreendedores das startups escolhidas vão trabalhar na prototipagem e validação do seu produto. Serão divididos em duas categorias, uma focada em tecnologia e outra em novos conceitos, e terão acesso ao Zomato Lab e também a especialistas, mentores e investidores do setor.As candidaturas estão ainda abertas até 3 de outubro. Em dezembro haverá um demo day, em que os responsáveis dos projetos apresentarão as ideias e o trabalho desenvolvido no programa de aceleração, perante investidores e profissionais do setor. Os vencedores de cada uma das categorias ganham 10 mil euros.Desde 2018, que o programa "From Start to Table" já acelerou mais de 70 projetos, tendo, no total, recebido acima de 350 candidaturas de mais de 30 países diferentes. Os vencedores da edição de 2020 foram a app NoSho, que tenta encontrar clientes de última hora para os restaurantes onde os clientes com marcação acabam por não aparecer, e a Tiger & Bean, empresa que utiliza a junça para desenvolver produtos saudáveis.