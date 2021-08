Restaurantes Prego Gourmet entram em insolvência com dívidas a fornecedores e Novo Banco

A cadeia de restaurantes Prego Gourmet foi declarada insolvente numa decisão tomada, na semana passada, pelo Juízo de Comércio de Sintra do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, após pedido dos próprios, noticia esta segunda-feira o Eco . O impacto da pandemia e das restrições à atividade da restauração terão levado a uma quebra de faturação determinante para a decisão.

Entre os credores do Prego Gourmet estão o centro comercial Alegro Alfragide, fornecedores como a Pcarnes, Frustock e Easybatata, e o Novo Banco, de acordo com informações do Citius a que o jornal teve acesso. A lista pode, ainda assim, aumentar dado que os credores têm 30 dias para reclamar créditos junto do administrador de insolvência, Vasco Lopes Azevedo.





Antes de fechar portas, a cadeia tinha seis restaurantes em funcionamento (no Alegro em Carnaxide, Amoreiras Shopping, Atrium Saldanha, Cascais Shopping, Oeiras Parque, Colombo, Alegro Setúbal, Vasco da Gama, Campo Pequeno e Armazéns do Chiado) e empregava cerca de cinco dezenas de trabalhadores. O Prego Gourmet tem como principal acionista a holding Ardma SGPS, de Pedro de Almeida.