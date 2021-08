Zurich em teletrabalho até fim do ano. Prepara escritório híbrido em Lisboa para 2022

A Zurich Portugal está a transformar a sede em Lisboa para se adaptar a um novo modelo de trabalho. A seguradora diz pretender transformar o edifício na Rua Barata Salgueiro num escritório do futuro através do projeto "LiZboa", sendo que as obras decorrerão entre 2021 e 2022 e deverão estar prontas a tempo do regresso dos cerca de 500 colaboradores aos escritórios.



A seguradora está em teletrabalho desde março de 2020 e decidiu assim manter-se até ao fim deste ano e, a partir do próximo ano, prevê adotar um modelo de trabalho híbrido em 2022, ou seja, articular o trabalho remoto com atividades a partir dos escritórios.





Leia Também Cuatrecasas vai vender sede em Lisboa à Zurich por 25 milhões

"Com o novo modelo de trabalho vamos conseguir ser mais autónomos, mais criativos, mais inovadores, mais colaborativos e mais sustentáveis. Proporcionar um melhor equilíbrio entre vida pessoal, familiar e profissional aos nossos colaboradores é outro dos nossos compromissos", refere Carlos Fonseca, Chief Operating Officer da Zurich em Portugal, em comunicado.

O projeto de reabilitação do edifício sede da Zurich acontece após uma consulta aos trabalhadores através do estudo Workplace Strategy e Sustentabilidade liderado pela JLL. A arquitetura e construção é da responsabilidade Tétris, que a Zurich espera que torne os espaços do escritório mais adaptados a um ambiente sustentável e digital.



Em comunicado, a empresa diz que a nova sede foi pensada para "melhorar a experiência e bem-estar dos trabalhadores" e contará com diversas zonas colaborativas, espaços sociais e de lazer, zona de cafetaria com esplanada, uma sala polivalente para práticas desportivas e culturais e uma sala de amamentação.



A Zurich Portugal faz parte do grupo Zurich e está no país há 103 anos. Conta com cerca de 500 colaboradores, 19 escritórios próprios em todo o país e uma rede de mais de 2.500 agentes de seguros que servem mais de 620 mil clientes.