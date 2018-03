Galp vai instalar mais 18 carregadores rápidos para carros eléctricos este ano

Pedro Elias

A Galp anunciou que vai instalar mais 18 carregadores rápidos de veículos eléctricos até ao final de 2018. Quando esta operação estiver concluída, a Galp vai passar a operar um total de 36 carregadores rápidos.Além das auto-estradas, a Galp vai instalar carregadores rápidos nas duas maiores cidades portuguesas: quatro em Lisboa e três no Porto, segundo comunicado divulgado pela empresa esta quinta-feira, 22 de Março.A Galp contava com 18 carregadores rápidos no final de 2017, incluindo nas suas áreas de serviço da A1 e A2. Estes carregadores permitem a carga de 80% da bateria em cerca de 20 minutos"A estratégia da Galp para a mobilidade eléctrica foi forjada através de parcerias com a Efacec, que produz e desenvolve os pontos de carregamento rápidos, a mobi.e, que gere a infra-estrutura de carregamento eléctrico, e os principais construtores automóveis", diz a petrolífera em comunicado.Recorde-se que recentemente vários postos de carregamento rápido da Galp estiveram em baixo, devido à substituição das tomadas que estavam danificadas, não cumprindo os critérios de segurança. Efectuada a operação, os postos voltaram a estar disponíveis esta semana.