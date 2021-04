Goldenergy investe mais de 300.000 euros para reforçar rede de lojas

"A Goldenergy conta chegar ao final de 2021 com mais de 100 espaços, entre lojas próprias e agentes oficiais, num investimento de mais de 300 mil euros que vai contribuir para a criação de muitos postos de trabalho no país", informou, em comunicado, a empresa portuguesa que comercializa eletricidade 100% verde.Até ao final do ano, a empresa conta ter lojas próprias em todas as capitais de distrito e em muitas outras cidades do continente, tendo já aberto, desde o início deste ano, espaços em Braga, Coimbra, Barcelos ou Penafiel."Queremos que os nossos clientes tenham um serviço de proximidade e de confiança. Nem todas as pessoas querem serviços digitais ou à distância e nós, com os nossos serviços prestados em loja, diferenciamo-nos no nosso setor com este investimento", apontou o presidente executivo da empresa, Miguel Checa, em comunicado.A empresa sublinhou que celebra, em média, mais de 600 novos contratos por dia, "uma parte importante" dos quais realizada na sua rede de lojas e agentes, além dos meios digitais.A Goldenergy é uma empresa comercializadora de energia (eletricidade e gás natural), que faz parte do Grupo Axpo, que tem uma carteira de 250 mil clientes de serviços de eletricidade e gás natural, distribuídos por vários segmentos de consumo (indústria, serviços e mercado residencial), segundo a empresa.