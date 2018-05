Sara Matos

Os accionistas da Galp aprovaram o pagamento dos dividendos relativos ao exercício de 2017. Esta aprovação teve lugar durante a assembleia-geral de accionistas que decorreu esta terça-feira, 15 de Maio.A Galp tem um total de 456 milhões de euros em dividendos para distribuir em relação a 2017, correspondente a 55 cêntimos por acção.Mas como em Setembro de 2017 a companhia pagou 25 cêntimos por acção, a Galp vai agora pagar o montante remanescente no valor de 30 cêntimos por acção. O pagamento vai agora ter lugar no espaço de 30 dias após tomada esta decisão, até meados de Junho.Recorde-se que a Galp aumentou este ano o dividendo dos 50 cêntimos para os 55 cêntimos, uma subida de 10%."Numa altura em que os grandes investimentos dos últimos anos começam a libertar mais "cash" do que aquele que absorvem", a Galp optou por melhorar a remuneração aos accionistas, uma vez que estima aumentos anuais médios superiores a 10% no "cash flow" das operações (CFFO) entre 2017 e 2020, anunciou a empresa em Fevereiro. "Face a estas perspectivas, o conselho de administração da Galp decidiu vir a propor à assembleia geral um aumento do dividendo em 10%, para 0,55 euros por acção, que constituirá a referência para os próximos anos", refere o comunicado da Galp da altura. Galp Energia fechou o ano de 2017 com lucros de 602 milhões de euros , o que representa uma subida de 25% face ao resultado líquido de 483 milhões de euros registado no ano anterior.