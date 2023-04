Acionistas da EDP Renováveis aprovam dividendo flexível

Os acionistas da EDP Renováveis aprovaram, em assembleia geral, a proposta da administração para o chamado dividendo "scrip", em vez do habitual dividendo ordinário, o que na prática significa que, em vez de dinheiro, os investidores podem receber ações adicionais.Cada acionista decidirá o que fazer com o direito de incorporação de novas ações que vão ser emitidas: pode guardá-las, vendê-las à EDP Renováveis ou transacioná-las na bolsa.Entre as deliberações da assembleia geral, comunicadas esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), pode ler-se que houve a "aprovação do mecanismo de remuneração dos acionistas através de um ‘scrip dividend’", que será executado mediante "um aumento de capital social por incorporação de reservas".A operação será feita "através da emissão de novas ações ordinárias com valor nominal de 5 euros, sem prémio de ação, da mesma classe e série que as atualmente emitidas", o que inclui "uma disposição para a aceitação incompleta das ações a emitir no aumento do capital social".Aquando do anúncio da "substituição do dividendo ordinário correspondente ao ano de 2022 por um programa de remuneração flexível para os acionistas", o conselho de administração da EDP Renováveis referiu que pretendia "melhorar a sua política de dividendos para 'payout ratio' de 30-50%, a fim de proporcionar uma remuneração flexível e competitiva aos seus acionistas, alinhada com o mercado".A assembleia geral aprovou ainda a gestão e atuação do conselho de administração, bem como os relatórios de gestão (individual e consolidado), de governo societário e de remuneração dos administradores, todos relativos ao ano passado.Foi ainda aprovada a atualização da política de remunerações dos administradores da EDP Renováveis para o período 2023-2025.