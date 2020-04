Acionistas da Galp aprovam dividendos de 318 milhões de euros

Os acionistas da Galp aprovaram a proposta de distribuição de dividendos de 318 milhões de euros relativos ao exercício de 2019 na assembleia geral virtual que decorreu esta sexta-feira à tarde. De acordo com o comunicado emitido à CMVM, todas as propostas, incluindo o pagamento de um dividendo de 70 cêntimos por ação, foram aprovadas pela maioria dos presentes na reunião que este ano contou com a presença de ativistas ambientais. Todas as propostas foram aprovadas por mais de 98% dos acionistas presentes.





A reunião de acionistas da Galp este ano contou com novas caras: quatro activistas do grupo Climáximo que compraram o número mínimo de ações só para poderem participar na AG para confrontarem a administração da Galp sobre questões relacionadas com a crise climática.