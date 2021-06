Ações de "braço verde" da China Three Gorges sobem 44% na estreia em bolsa

A China Three Gorges Renewables Group conseguiu arrecadar o equivalente a mais de 2,9 mil milhões de euros na estreia na bolsa de Xangai, a "capital" económica da China.O aumento na cotação das ações corresponde ao valor máximo diário de oscilação permitido pela bolsa de valores de Xangai antes de suspender as negociações.Tratou-se da maior estreia nas praças financeiras da China continental desde a entrada em bolsa do grupo Semiconductor Manufacturing International Corporation, em julho passado.Com a entrada em bolsa, a capitalização de mercado do braço da CTG dedicado às renováveis fixou-se no equivalente a 14 mil milhões de euros, segundo a agência Bloomberg.A operação surge numa altura em que a China tenta reduzir a dependência da queima do carvão na produção elétrica com a aposta nas energias renováveis.O grupo usará parte dos recursos adquiridos na venda de ações para cobrir quase metade do custo de sete projetos de turbinas eólicas fora da costa ('offshore').A agência de classificação de crédito S&P Global Ratings disse esta semana que a entrada em bolsa proporcionaria uma injeção significativa no balanço da empresa-mãe, a CTG, enquanto a subsidiária tenta um "ambicioso plano de desenvolvimento de energias renováveis não hidroelétricas" nos próximos anos.A China Three Gorges Renewables lançou na terça-feira a sua primeira plataforma flutuante de energia eólica fora de costa na província de Zhejiang, leste da China.A empresa disse que a plataforma pode fornecer "energia limpa e verde para 30.000 residências, por ano".Ao contrário das turbinas eólicas fixas, que só podem operar em águas rasas, as turbinas flutuantes podem gerar eletricidade mais longe da costa, aproveitando a força dos ventos oceânicos, mais fortes.O Presidente chinês, Xi Jinping, prometeu atingir o pico das emissões de carbono da China até 2030 e a neutralidade até 2060, mas a recuperação económica alimentada pela indústria transformadora, depois da pandemia da covid-19, pressionou as ambições ambientais do país.Em 2020, a China produziu quantidades recordes de aço e aumentou as aprovações para novas fábricas a carvão. Novos dados mostraram que as emissões da China aumentaram 15%, no último trimestre de 2020, em termos homólogos.A CTG é o maior acionista da EDP, com 19,03% do capital da empresa, mesmo após ter vendido 100 milhões de ações da elétrica portuguesa, em janeiro passado, reduzindo em 2,5% a sua participação.