Acciona Energía estreia-se na bolsa espanhola com maior IPO desde 2015

O braço de renováveis da Acciona, a Acciona Energía, estreou-se esta quinta-feira na bolsa de valores em Madrid. Um lançamento que fica marcado por ser o maior a realizar-se em Espanha desde 2015.





A recém-cotada iniciou a "aventura" em bolsa com um preço inicial de 26,73 euros por ação, o que equivale a uma avaliação de 8,8 mil milhões de euros. A Acciona colocou no mercado de capitais 15% do capital da sua filial de renováveis, pelo que a operação se eleva aos 1.320 milhões de euros.





No lançamento a empresa de energias limpas começou logo por disparar 4,71% para os 27,99 euros, seguindo agora a somar em torno dos 3%.





Esta é a terceira empresa a passar a cotar no mercado espanhol desde o início do ano. O presidente da BME, David Jiménez Blanco, acredita que esta operação "marca o início da recuperação económica" face aos tempos conturbados impostos pela pandemia de covid-19, lê-se no comunicado. Paralelamente, considera que a Acciona Energía também é reflexo de uma mudança no modelo produtivo, numa direção de maior sustentabilidade.





O setor das energias limpas caiu mais de 20% desde o pico em janeiro, mas estrategistas da Goldman Sachs começam a olhar para a queda como uma oportunidade. "Há aqui um ponto de entrada atrativo", afirma a casa de investimento, citada pela Bloomberg.





Em Portugal, a Greenvolt, empresa de energias renováveis do grupo Altri, já fez na semana passada o pedido para as suas ações serem admitidas na bolsa de Lisboa.E a operação em Espanha pode servir como "termómetro" para as intenções da par portuguesa. O calendário não é conhecido, mas a empresa de renováveis quer uma dispersão mínima de 25%.