CTG prepara-se para vender 25% de portefólio de ativos internacionais

A China Three Gorges, a maior acionista da EDP, está prestes a vender uma participação de 25% no seu portefólio de ativos internacionais a um consórcio composto pelos chineses da(perto de 1,7 mil milhões de euros).A informação é revelada esta quinta-feira, 15 de julho, pela Bloomberg, citando fontes próximas da operação. A agência já tinha avançado em março o interesse de ambas as entidades nesta participação.De acordo com a agência de notícias, o consórcio poderá chegar a acordo ainda esta semana para comprar a posição na unidade internacional daA empresa, que detém 19,03% da EDP, planeia usar o capital para financiar o desenvolvimento do portefólio internacional, incluindo aquisições, de acordo com fontes consultadas pela Bloomberg. Outra fonte refere que as negociações ainda estão a decorrer e que aContactado pelo Bloomberg, o