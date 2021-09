Almofadas de 800 milhões seguram preço da luz

Os preços da luz no mercado regulado não vão aumentar em 2022 e, no limite, até podem descer. A garantia foi dada pelo ministro do Ambiente que, na sequência dos recordes da eletricidade, se antecipou à ERSE e fez as contas às almofadas que vão “conter” as subidas.

Almofadas de 800 milhões seguram preço da luz









