Analistas: Gás vai manter tendência de subida. Só desce a seguir ao inverno

Os preços do gás natural deverão manter a tendência de subida nos próximos meses, descendo após o período de inverno.De acordo com os analistas contactados pela agência espanhola de notícias, a subida dos preços do gás natural, que está a arrastar o preço da eletricidade em toda a Europa, surge devido à recuperação económica, à subida da procura na Ásia, sobretudo na China, e ao facto de ser olhada como a principal energia de transição até à implementação plena das renováveis."Se olharmos para os preços dos mercados de futuros, o gás teria uma subida de 4 ou 5%, no máximo, e a partir daí, nos meses de março ou abril, pode ver-se uma descida forte, de 20 ou 30%, o que não quer dizer que seja o que se vai passar, explicouO Bank of America antecipa que a subida do preço do gás natural rondará os 30% em setembro e 7% em outubroOuvida pela Efe, a energética Aldro Energia considera que a tendência de subida dos preços vai manter-se porque os fatores que sustentam o aumento mantêm-se, "mas, não obstante, espera-se que quando terminar o inverno a procure baixe e os preços voltem a equilibrar-se".Num comentário recente, o banco privado suíço Julius Baer escrevia que "os preços altos do gás são a melhor cura para os preços altos", mas os planos para reduzir as emissões de CO2 desincentivam os investimentos no setor gasista.Os preços, lembra a Efe, estavam relativamente baixos no princípio do ano e atualmente estão longe dos máximos históricos registados em 2005.