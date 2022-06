Esta semana, de 20 a 26 de junho, a gasolina 95 simples deverá custar na bomba 2,115 euros por litro e o gasóleo simples 2,129 euros por litro. Este é, de acordo com o Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público da Gasolina 95 simples e do Gasóleo simples que a ERSE publica todas as segundas-feiras, o "preço eficiente" para estes dois combustíveis.



Isto tendo em conta o valor do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) definido: 0,31314 euros por litro (menos 1 cêntimo) e 0,16280 euros por litro (menos 0,3 cêntimos) para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente.





No entanto, face à média dos Preços de Venda ao Público, anunciados nos pórticos das bombas e reportados no Balcão Único da Energia, na semana passada a fatura dos combustíveis em Portugal esteve 1,4 cêntimos por litro acima do preço eficiente (0,7%) calculado pela ERSE, para a gasolina 95 simples. Já no gasóleo, os preços reais mantiveram-se 0,4 cêntimos por litro abaixo (0,2%).No caso dos preços com descontos, publicados pela DGEG, a gasolina 95 simples apresentou um desvio de menos 1,1% face ao preço eficiente e o gasóleo simples de menos 2,8%. Em termos absolutos, estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, 2,4 cêntimos port litro e 5,8 cêntimos por litro abaixo dos preços eficientes, respetivamente.Por comparação com a semana anterior, os preços dos combustíveis ("preço eficiente") registou uma queda de 3,5%, para a gasolina e um aumento de 1,7 % para o gasóleo, muito por causa das variações semanais nas cotações internacionais, diz a ERSE.



Até agora, diz a ERSE em comunicado, "as sucessivas atualizações do ISP representam, na presente semana, uma redução de 21,3 cêntimos por litro na gasolina e de 18 cêntimos por litro no gasóleo", face a novembro.