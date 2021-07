Apoios à indústria na energia estão na calha

A indústria está a sentir-se sufocada com a subida dos custos da eletricidade e com receio do já anunciado fim do subsídio de interruptibilidade. O Governo está a preparar algumas medidas para acalmar o impacto negativo nos eletrointensivos.

