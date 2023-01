Argélia anuncia construção de gasoduto até Itália para aumentar exportações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, anunciou nesta segunda-feira a construção de um gasoduto, que vai ligar o país a Itália, tendo por objetivo aumentar as exportações de gás, hidrogénio, amoníaco e eletricidade."Assinámos hoje o acordo de intenção para iniciar o estudo e, posteriormente, a construção de um gasoduto privado, diferente do que existe atualmente", afirmou o Presidente da Argélia, numa conferência de imprensa conjunta com a primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, em Argel.Tebboune adiantou que a nova estrutura vai destinar-se ao gás, hidrogénio, amoníaco e eletricidade. "É um projeto importante, que transforma Itália num distribuidor de energia para toda a Europa", vincou.Apesar de não adiantar mais detalhes, o Presidente da Argélia disse que a entrada em funcionamento deste gasoduto será a "curto prazo".