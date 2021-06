Ativistas abanam petrolíferas mas Galp está sossegada

Do outro lado do Atlântico, um fundo ativista agitou as águas entre os acionistas da gigante do petróleo. O Engine No. 1 conseguiu pelo menos dois lugares no conselho de administração da Exxon, depois de ter questionado a estratégia de descarbonização da empresa. Por cá, para já, analistas e minoritários acreditam que na Galp não serão levantadas as mesmas ondas, apesar de a empresa portuguesa partilhar com

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...