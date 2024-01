Avaliações do Fundo Ambiental nas mãos do Tribunal de Contas

O Governo explica que o atraso na avaliação das candidaturas ao programa Edifícios Mais Sustentáveis se deve aos “contratos a celebrar com as equipas de avaliadores” do Fundo Ambiental, que têm de ser “visados pelo Tribunal de Contas”. O processo deverá estar concluído no primeiro trimestre de 2024.



O programa Edifícios Mais Sustentáveis paga 85% do valor das obras realizadas para melhoria da eficiência energética das habitações. Toru Hanai/Reuters Bárbara Silva barbarasilva@negocios.pt 23:30







