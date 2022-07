Barragens do Tâmega: Aqui não há seca. Iberdrola estreia 1 GW com água de sobra

Lançada a primeira pedra em 2014, com deslizamentos de terras e pandemia pelo meio, foram inauguradas as duas primeiras barragens da “cascata” do Tâmega, bem como a “gigabateria” que tem a maior capacidade de bombagem do país.

Barragens do Tâmega: Aqui não há seca. Iberdrola estreia 1 GW com água de sobra









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Barragens do Tâmega: Aqui não há seca. Iberdrola estreia 1 GW com água de sobra O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar