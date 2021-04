BE quer revisão do valor das barragens do Douro vendidas pela EDP à Engie

O Bloco de Esquerda defende que o valor das seis barragens da EDP no Douro, cuja venda à Engie tem gerado controvérsia, deve ser reavaliado, tendo em vista o apuramento de possíveis montantes que sejam devidos ao Estado."A venda de seis barragens da EDP à Engie inclui a transação do direito a utilizar bens do domínio público (águas de rios, terrenos de albufeiras), bens que pertencem ao Estado", refere o Bloco de Esquerda, num comunicado à imprensa. Face a esta mudança na empresa com a qual o Estado detém um contrato, que deixa de ser a EDP e passa a ser a Engie, o Bloco de Esquerda entende que deve ser feita uma reavaliação do valor das mesmas, e relembra que o próprio ministério já defendeu o mesmo em declarações à imprensa.O Bloco de Esquerda entende que o valor atribuído às barragens vendidas pode diferir daquele definido em 2007, e que é obrigação do Estado assegurar que não fica prejudicado. O partido aponta três razões, citando a diretora de recursos hídricos da Agência Portuguesa de Ambiente (APA), Felisbina Quadrado, que se terá pronunciado numa comunicação interna em julho de 2020.Em primeiro lugar, segundo a APA, a reavaliação justifica-se porque a avaliação feita em 2007 está sob investigação judicial, no âmbito do caso EDP. Por outro lado, nesse mesmo ano a avaliação não incluiu um prolongamento no tempo da concessão. E, por último, a avaliação recaiu apenas sobre três das seis barragens que são agora vendidas - as de Miranda, Bemposta e Picote. As restantes, Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro, foram atribuídas através de concurso, e ficou assim definido o respetivo valor.Assim, o BE defende que se utilize, agora, o mesmo método de avaliação que foi usado em 2007 para a avaliação das barragens de Miranda, Bemposta e Picote, seja utilizado no total das seis vendidas. Isto é, quer ver apurado o valor que as barragens vão gerar e subtrair os investimentos da EDP nas mesmas, de forma a entender se o Estado deveria ser compensado. A Taxa de Recursos Hídricos (TRH) també, pode sofrer alterações em função de uma nova avaliação.As barragens foram vendidas em dezembro de 2020 pela EDP à Engie, pelo valor de 2,2 mil milhões de euros. Esta venda tem sido escrutinada na medida em que o modelo escolhido para a transferência dos ativos permitiu que não tivesse sido pago um valor de 110 milhões de euros em imposto de selo.O partido relembra que, em declarações feitas ao jornal Público em 2020, o ministério do Ambiente afirmou que iria considerar "o valor atribuído aos ativos [em 2007] e os que agora vão ser pagos pelo novo utilizador, devendo-se reavaliar o equilíbrio económico e financeiro da concessão". Além disto, o ministério acrescentou que caso fosse notificado da intenção de venda, a cobrança da TRH deveria ser avaliada.Apesar destas declarações, datadas de janeiro de 2020, e do parecer da diretora da APA em julho, o gabinete do Ambiente auscultou o ministério das Finanças apenas em setembro. "Este recusou pronunciar-se, alegando falta de informação suficiente, tempo para avaliar e de competência sobre o tema"