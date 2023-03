BEI dá empréstimo verde de 450 milhões à REN para ligar 4,2 GW de renováveis à rede

Leia Também Financiamento do BEI em Portugal cai 68% face ao ano anterior

O Banco Europeu de Investimento (BEI) anunciou o seu compromisso com um empréstimo verde de 450 milhões de euros para apoiar a REN-Redes Energéticas Nacionais com o seu plano de investimento a cinco anos (2022-2026) para a extensão, reforço, aumento de capacidade e modernização global da rede de transporte de eletricidade em Portugal.A cerimónia de assinatura do acordo teve lugar esta sexta-feira em Lisboa, com a presença do vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, e o CEO da REN, Rodrigo Costa.Este financiamento, com impacto em diferentes regiões de Portugal, servirá sobretudo para apoiar a ligação e a integração na rede de todo o manancial de energia elétrica que virá a será produzida pelas novas centrais de energias renováveis que estão em construção no país.É esperado que o projeto aumente a capacidade da rede de transporte de eletricidade em Portugal para permitir a ligação de mais 4,2 GW, no total, ao mesmo tempo que é mantida a fiabilidade e a qualidade do fornecimento de eletricidade no país. Para isso será necessário levar a cabo a extensão, renovação e modernização de linhas, subestações e sistemas de controlo e proteção.Uma parte do projeto (10 %) é dedicada a melhorar a resiliência da rede de transporte de eletricidade a eventos relacionados com as alterações climáticas, por exemplo, por intermédio do reforço de torres e cabos.O programa está geograficamente distribuído por Portugal Continental, e espera-se que a maioria dos investimentos se realize em zonas designadas por "regiões de coesão".A maioria dos investimentos que resultam deste empréstimo do BEI serão efetuados em zonas designadas por regiões de coesão, "contribuindo para um Plano REPowerEU mais abrangente, que visa reduzir a dependência europeia dos combustíveis fósseis".Este empréstimo verde de 450 milhões de euros concedido pelo BEI em Portugal faz assim parte de um REPowerEU alargado para "impulsionar o financiamento da energia verde e apoiar a autonomia e a competitividade da UE".A contribuição total do BEI de 30 mil milhões de euros para o REPowerEU deverá mobilizar mais de 115 mil milhões de euros de investimento até 2027 no apoio às tecnologias verdes e à independência energética da Europa face aos combustíveis fósseis.Do lado da REN, o CEO Rodrigo Costa sublinhou a importância do apoio do BEI "ao compromisso com a transição energética" do operador da rede de transporte de eletricidade ."A REN está no centro deste movimento, e este empréstimo verde ajudar-nos-á a fazer mais e melhor, num sistema energético de crescente complexidade. Reforçará a nossa capacidade de investimento e acelerará o desenvolvimento de novos projetos de rede, os quais aumentarão ainda mais a utilização de energias renováveis. Estes projetos estão integrados num esforço pan-europeu que é absolutamente crucial para uma abordagem bem-sucedida às ameaças das alterações climáticas", sublinhou o responsável.Já o vice-Presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, salientou que as "redes de energia resilientes e eficientes são fundamentais para a economia e para os cidadãos de um país"."Estamos muito satisfeitos por reforçar a nossa relação com a REN no apoio à modernização e atualização da rede portuguesa de transporte de eletricidade. Adicionalmente, com este financiamento estamos a promover a ligação de capacidade de geração adicional a partir de fontes de energia renováveis, facilitando, deste modo, o fornecimento de energia verde a famílias e empresas em todo o país. A dimensão do empréstimo reflete também o forte empenho do BEI em ser um dos principais agentes da transição verde em Portugal", frisou Mourinho Félix.O Grupo Banco Europeu de Investimento (Grupo BEI), constituído pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI), reportou "um ano de excelentes resultados em Portugal", tendo o financiamento global assinado em 2022 atingido 1,7 mil milhões de euros.