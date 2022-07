Berlim, Kiev, Moscovo e as turbinas da discórdia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na iminência de ver o abastecimento de gás natural russo suspenso, o governo alemão apelou ao Canadá para que autorizasse o envio para a Gazprom das turbinas do gasoduto Nord Stream, principal ponto de entrada do gás russo na Alemanha. No sábado, o governo canadiano informou que iria permitir o envio das turbinas, numa exceção às sanções aplicadas a Moscovo.





