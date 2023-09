Bling Energy com financiamento "acima das expectativas" para "democratizar acesso a energia limpa"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Bling Energy, "startup" portuguesa dedicada à transição energética do setor residencial, angariou um milhão de euros na primeira ronda de financiamento, valor "acima das expectativas" que lhe permitirá expandiar as operações e instalar um megawatt-pico (MWp) em painéis solares residenciais em Portugal, ou seja, o suficiente para responder a "um consumo total de 600 a 700 casas".



Fundada no verão de 2022, a Bling

...