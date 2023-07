BNZ tem 450 milhões para nove centrais solares em Portugal

Os dois primeiros projetos da produtora independente de energia – um de 49 MW no Ave (distrito de Braga) e outro de 17 MW no distrito do Porto – já estão prontos a avançar para a fase de construção, o que a BNZ espera que possa acontecer antes do final de 2023.

BNZ tem 450 milhões para nove centrais solares em Portugal









