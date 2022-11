BP duplica lucros no terceiro trimestre e anuncia recompra de ações

A petrolífera BP anunciou uma operação de recompra de ações depois de ter quase duplicado os resultados no terceiro trimestre de 2022, atingindo 8 mil milhões de dólares (o mesmo valor em euros). A empresa britânica está assim a caminho de um dos anos mais lucrativos da sua história.O resultado subjacente em julho, agosto e setembro ascendeu aos 8,2 mil milhões de euros, subindo 3,3 mil milhões face ao verificado no ano passado e ultrapassando as estimativas dos analistas de 6,1 mil milhões de euros. Estes resultados vêm na sequência de uma acelerada subida dos preços do gás e petróleo, gerada pela guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022.Também a ExxonMobil registou um recorde nos lucros trimestrais que ascenderam aos 20 mil milhões, ao passo que a Shell e a Chevron tiveram os segundos melhores resultados da sua história, atingindo 9,5 mil milhões de dólares e 11,2 mil milhões de dólares, respetivamente.Os ganhos das empresas de gás e petrolíferas têm alimentado pedidos em países como os Estados Unidos e Reino Unido para o aumento dos impostos na indústria. "Chegou o momento destas empresas pararem de lucrar com a guerra", disse esta segunda-feira o presidente norte-americano, Joe Biden, numa altura em que tenta implementar uma taxa sobre os lucros extraordinários das energéticas.No caso do Reino Unido, foi introduzido um imposto sobre os lucros extraordinários em maio e é esperado que a BP pague cerca de 2,5 mil milhões ao Estado britânico. Muito diferente é o caso da rival Shell, que devido a novos investimentos e custos de desmantelamento da operação no Mar do Norte não pagou impostos no Reino Unido, apesar de ter lucrado mais de 30 mil milhões de dólares nos primeiros nove meses deste ano. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, estará a ponderar opções para aumentar este "windfall tax".