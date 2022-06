Bruxelas deixa hidrogénio de fora nas recomendações para Portugal

A Comissão Europeia definiu uma série de orientações específicas para que os países se possam libertar dos combustíveis fósseis mas no relatório dirigido a Portugal ignora os planos do Governo no hidrogénio verde.

Em vez disso, explica o Público desta segunda-feira, as recomendações do semestre europeu que foram publicadas a 18 de maio focam-se antes na eletricidade renovável.





Na parte que o documento dirige a Portugal o foco é posto nas interligações de eletricidade. Já a Espanha Bruxelas aconselha que aposte nas interconexões de gás com França, no sentido de poderem "contribuir para diversificar o abastecimento de gás no mercado interno e para aproveitar a longo prazo o potencial do hidrogénio renovável".

O hidrogéneo verde foi, segundo o chanceler alemão, Olaf Schlolz, um dos principais temas em cima da mesa nos encontros da semana passada com o primeiro-ministro, António Costa.



Na terça-feira, o primeiro-ministro português disse à saída de uma cimeira extraordinária em Bruxelas que os líderes da União Europeia reconheceram o "potencial da Península Ibérica para a segurança energética".



"Desta vez, há uma referência expressa quanto ao potencial que a Península Ibérica tem, no seu conjunto, para contribuir para a segurança energética europeia", disse o primeiro-ministro.