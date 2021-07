Bruxelas quer penalizar a venda de carros novos a gasolina e a gasóleo

A União Europeia terá de reduzir a zero as emissões de CO2 nos veículos ligeiros novos a partir de 2035, no âmbito do pacote legislativo intitulado Fit for 55, apresentado esta quarta-feira pela Comissão Europeia, e que visa assegurar que o bloco reduza 55% das suas emissões até 2030 face aos níveis de 1990 – havendo o objetivo de duplicar as energia renováveis e que estas pesem 50% da produção em 2050.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...