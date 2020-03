"Dadas as suas responsabilidades à frente do Grupo PSA, envolvido numa grande operação de fusão", Carlos Tavares "não solicitou a renovação de seu mandato como administrador", afirma a Total em comunicado publicado no 'site' da empresa.Carlos Tavares é membro do Conselho de Administração do grupo petrolífero desde 2017.A Total também anunciou que submeterá à aprovação dos seus acionistas na próxima assembleia-geral a sua proposta de transformação em empresa europeia.