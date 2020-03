Carlos Tavares eleito personalidade mundial do ano no setor automóvel

Carlos Tavares, CEO do Grupo PSA, foi eleito a personalidade mundial do ano no setor automóvel pelo júri dos World Car Awards (WCA).

O gestor português venceu a votação secreta dos 86 jurados de 24 países e sucede a Sergio Marchionne, líder carismático do grupo FCA e CEO da Ferrari, falecido no ano passado.



Carlos Tavares deverá receber o prémio durante o Salão Automóvel de Nova Iorque, agendado para abril, que entretanto foi adiado para agosto devido ao surto do coronavírus Covid-19.





A escolha de Carlos Tavares premeia o trabalho do gestor na consolidação a nível mundial do Grupo PSA, com destaque para o regresso da Opel aos lucros em tempo recorde, assinala o comunicado. Adicionalmente, o português negociou a fusão com a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), que dará origem ao quarto maior grupo automóvel mundial.



No comunicado, a organização destaca também a estratégia da PSA para a eletrificação da sua gama.



"A sua abordagem calma, digna, modesta e altamente eficiente envergonha outros executivos. No centro do seu sucesso está uma compreensão das necessidades dos clientes, mas apoiada por uma perspicácia empresarial. Que ele ainda consiga ser um ‘tipo decente’ é a cereja no topo do bolo!", refere um jurado citado no comunicado.



Carlos Tavares considera o galardão "uma grande honra", dedicando o prémio "a todos os colaboradores do Grupo PSA, aos parceiros e ao conselho de supervisão".