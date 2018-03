Cascais já tem aluguer de carros eléctricos ao minuto

O Hertz 24/7 City, um serviço de aluguer ao minuto de carros 100% eléctricos, já está disponível em Lisboa e em Oeiras mas vai expandir-se até Cascais, a partir desta quarta-feira, 28 de Março. Uma expansão do serviço que acontece em função de uma parceria com a start-up portuguesa Mobiag, segundo o comunicado da Hertz.



"A adesão verificada em Lisboa e Oeiras desde que lançámos este inovador serviço de carsharing permite-nos encarar o alargamento da rede para Cascais com grande optimismo, até porque se insere de forma clara na estratégia do concelho" afirma Duarte Guedes, CEO da Hertz Portugal.



A frota de viaturas 100% eléctricas vai também ser reforçada com o intuito de "proporcionar uma opção de carsharing portuguesa em parceria com uma start-up tecnológica, que represente uma alternativa simples, económica e inteligente para a mobilidade urbana, e responda às evoluções tecnológicas e às crescentes preocupações ambientais", de acordo com o comunicado da empresa.



Uma iniciativa do concelho de Cascais que faz parte do Projecto MobiCascais, uma plataforma de mobilidade que é destinada aos residentes, trabalhadores ou visitantes. Relativamente aos novos postos, poderão ser encontrados na Alameda Duquesa de Palmela, e no Estoril, na Avenida Marginal em frente ao Casino. Cada posto vai contar com duas viaturas eléctricas.



No que respeita aos preços deste serviço de aluguer de viaturas 100% eléctricas em Cascais, os clientes terão um desconto de 15% no âmbito da parceria com a MobiCascais, que vai reflectir-se nas tarifas do serviço: são 29 cêntimos por minuto para as viaturas Renault Zoe e 33 cêntimos para os modelos BMW I3.



Para além dos novos postos em Cascais, a Hertz disponibiliza o serviço 24/7 City também em Lisboa, na Rua Castilho, no Aeroporto de Lisboa, no Parque das Nações, no Tagus Park e no Lagoas Park.