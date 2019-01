Eduardo Catroga, antigo presidente do Conselho Geral de Supervisão da EDP, apontou que o que motiva as pesadas faturas da eletricidade são os "impostos excessivos" iniciados no Governo de Passos Coelho durante a passagem da troika por Portugal. O antigo primeiro-ministro "podia ter batido o pé à troika", considera.





Para Eduardo Catroga, "não há rendas excessivas, há impostos excessivos", e é nesta última rubrica que "o Governo pode atuar", afirmou, perante os deputados que o inquiriam no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade.





A falha, diz, remonta ao tempo do Governo de Passos Coelho, que "podia ter batido o pé à Troika" ao invés de onerar os consumidores na fatura. "O preço da eletricidade para as famílias passou a exceder a média europeia quando o Governo de Passos Coelho passou o IVA para 23%", recorda.