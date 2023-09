Centrais do leilão de 2019 tardam a sair do papel

O resultado histórico do primeiro leilão de energia solar em Portugal foi encarado como uma verdadeira vitória pela dupla que em 2019 ocupava o Ministério do Ambiente e da Ação Climática: João Pedro Matos Fernandes como ministro, e João Galamba na secretaria de Estado da Energia. “Foram ultrapassadas as melhores expectativas, tanto na concorrência como no preço”, disse na altura o ex-ministro.



Nesse

...