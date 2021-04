China Three Gorges reduz em Portugal e aposta em Espanha

O maior acionista da EDP, a China Three Gorges, pôs duas fatias da sua quota à venda desde 2020, vendas às quais se seguiram compras em Espanha. Também já criou uma filial no país vizinho, apesar de reiterar o compromisso com Portugal.

