Clientes da EDP passam a ter contratos de três meses

Numa altura de volatilidade nos mercados energéticos, a EDP Comercial está a optar por fazer contratos de apenas três meses, renováveis por iguais períodos, com os clientes do segmento doméstico e de pequenos negócios a quem fornece electricidade e gás natural, noticiou este sábado o Público.



O jornal recorda que habitualmente os contratos têm a duração de um ano e podem ser renovados automaticamente.



Com a passagem para contratos mais curtos curtos, de que está a avisar os seus clientes, fonte oficial da empresa liderada por Vera Pinto Pereira explica ao jornal que isso assegura "maior flexibilidade para, quando o mercado voltar a estabilizar, o preço poder ser revisto mais rapidamente".



O jornal salienta, no entanto, que isso não significa que os preços sejam obrigatoriamente revistos a cada três meses, com subidas ou descidas. No caso da electricidade, a EDP Comercial pretende actualizar o preço dos contratos a partir de 1 de janeiro com um aumento de cerca de 3%.



Mas, diz ainda, a empresa "acredita que pode manter" estas condições "ao longo do primeiro semestre do ano" e "garantir alguma estabilidade aos clientes".