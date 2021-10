Clientes da HEN passam a ser fornecidos pela SU Eletricidade, determina regulador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os perto de 3.900 clientes da HEN - Serviços Energéticos, com sede na Guarda, vão passar a ter o fornecimento de eletricidade assegurado pela SU Eletricidade, comercializador de último recurso, anunciou esta segunda-feira o regulador.Em comunicado, a ERSE indica quer a HEN, liderada por Carlos Oliveira, "deixou de ter condições para assegurar o fornecimento aos seus clientes, por incumprimentos de obrigações decorrentes da sua atuação no mercado elétrico".Assim, determinou o regulador, de acordo com o regulamento, "o Comercializador de Último Recurso – função desempenhada pela SU Eletricidade que fornece todos os clientes que não optaram por um comercializador de mercado – garanta o abastecimento aos consumidores, cujo comercializador fique impedido de o fazer, designadamente por impedimento legal ou insolvência".A ERSE assinala que os clientes da HEN não enfrentarão "qualquer perturbação e sem necessidade de tomarem qualquer medida". "Aos consumidores em causa, conforme circular informativa da ERSE que lhes é individualmente endereçada, está assegurada a possibilidade de escolherem, a todo o tempo, um outro comercializador em regime de mercado", acrescenta ainda o regulador.