Com Lula no poder, Brasil acelera transição e aposta no hidrogénio

O país continua a ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo e quer passar do 8.º para o 4.º lugar da tabela. Ao mesmo tempo, as renováveis já são quase 45% da matriz energética brasileira, com o eólico e o solar a aumentarem 13,2%.

Com Lula no poder, Brasil acelera transição e aposta no hidrogénio









